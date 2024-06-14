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19:23, 14 июня 2024Россия

Стало известно о десяти пропавших после обрушения части дома в Шебекино

Mash: после обрушения части дома в Шебекино 10 человек числятся пропавшими

Кадр: Telegram-канал Mash

После обрушения подъезда жилого дома в Шебекино после атаки со стороны Украины числятся пропавшими десять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, на месте ЧП работают 230 человек и 47 спецмашин. Периодически устраиваются минуты тишины для того, чтобы прослушать, остались ли под завалами люди.

Отмечается, что с пострадавшими работают психологи.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате атаки рухнул подъезд. На опубликованных кадрах видно, как местные жители пытаются самостоятельно разобрать завалы после обрушения. По информации губернатор Вячеслава Гладкова, число пострадавших достигло пяти.

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      Никита Абрамов
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