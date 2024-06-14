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17:00, 14 июня 2024Россия

Появились подробности о спасении людей из-под завалов дома в Шебекино после удара ВСУ

Губернатор Гладков: из-под завалов дома в Шебекино достали двух жителей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Шебекино из-под завалов частично обрушившегося в результате атаки со стороны Украины дома достали двух жителей. Такие подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы.
«На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал чиновник.

По его словам, на месте обрушения работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Помимо того, на место обстрела выехали аварийные бригады, и бойцы самообороны. Также глава области заявил о готовности пунктов временного размещения принимать жителей из пострадавших квартир.

Днем 14 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате атаки рухнул подъезд. На опубликованных кадрах видно, как местные жители пытаются самостоятельно разобрать завалы после обрушения.

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      Никита Абрамов
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