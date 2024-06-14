Опубликовано видео с места обрушения многоэтажки в Шебекино после удара ВСУ

В сети опубликовали видео с места обрушения дома в Шебекино после удара ВСУ

В сети появилось видео с места обрушения многоэтажного жилого дома в Шебекино Белгородской области после удара со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram.

На представленном ролике видно, как местные жители пытаются самостоятельно разобрать завалы после обрушения одного из подъездов.

Как утверждает Baza, в результате случившегося пострадали как минимум пять человек. К месту инцидента выдвинулись спасатели и медики. Под завалами могут оставаться дети.

Днем 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. По его данным, в результате ЧП пострадали три человека.

Других подробностей о случившемся белгородские власти не приводили.