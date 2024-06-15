В доме с обрушившимся подъездом в Шебекино проведут экспертизу

Гладков: в доме с обрушившимся подъездом в Шебекино проведут экспертизу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сегодня проведут экспертизу дома в Шебекино, в котором обрушился подъезд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления, формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается», — уточнил глава региона.

Ранее стало известно, что более 50 процентов завалов разобрано. Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек