Под завалами подъезда в Шебекино нашли тело четвертого погибшего

МЧС: под завалами подъезда в Шебекино нашли тело четвертого погибшего

Под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области нашли тело четвертого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», — отметили в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило, что число жертв при обрушении подъезда дома выросло до трех человек.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек.

Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали семь человек, на месте продолжаются спасательные работы. Позднее он рассказал, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.