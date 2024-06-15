Тело третьего погибшего извлекли из-под рухнувшего подъезда в Шебекино

МЧС: тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Шебекино

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Количество жертв увеличилось до трех человек», — уточнили в ведомстве.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек.

Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали семь человек, на месте продолжаются спасательные работы. Позднее он рассказал, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.

