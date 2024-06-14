В Белгородской области рассказали о четырех погибших за день при атаках ВСУ

Гладков: при атаках ВСУ 14 июня в Белгородской области погибли 4 мирных жителя

В Белгородской области при атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных районах погибли четыре мирных жителя. Об это в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекино спасатели извлекли тела женщины и мужчины. В селе Муром Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате попадания и последующего взрыва погиб водитель.

Кроме того, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) был обстрелян поселок Октябрьский Белгородского района.

«Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким.

В селе Архангельское Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения, он был госпитализирован в областную клиническую больницу, добавил губернатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар по Шебекино и назвал его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате атаки рухнул подъезд. Сообщалось, что после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино после атаки со стороны Украины числятся пропавшими десять человек. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали семь человек, на месте продолжаются спасательные работы.

