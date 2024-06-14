Песков назвал удар по Шебекино неизбирательным обстрелом со стороны Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар по Шебекино 14 июня и назвал его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате атаки рухнул подъезд. Сообщалось, что после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино после атаки со стороны Украины числятся пропавшими десять человек. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали семь человек, на месте продолжаются спасательные работы.

