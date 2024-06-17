Девушка пожаловалась на необычную находку в саду и напугала пользователей сети

Пользовательница сети с ником BeastlyCait рассказала на портале Reddit, что обнаружила в своем саду необычную находку. Некоторые комментаторы признались, что увиденное напугало их.

Автор поста опубликовала фотографии, на которых она держит в руках небольшие кости. Девушка пожаловалась, что они разбросаны по всему ее саду. По ее словам, ей удалось найти минимум пять таких костей.

Некоторые читатели в комментариях сочли, что кости могли принадлежать лисе или другому животному. Они также уточнили, что, вероятнее всего, девушка нашла у себя в саду части позвоночника.

Однако других пользователей напугала находка. По их мнению, останки похожи на человеческие. Один из них рассказал, что однажды его собака выкопала бедренную кость ребенка рядом с его домом. «Все-таки тебе следует сообщить об этом куда-нибудь», — посоветовал он.

Ранее парень рассказал на Reddit, как зашел на кухню рано утром и увидел необычную картину. Он объяснил, что заметил лежащую на полу рыбью кожу.