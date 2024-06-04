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05:49, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Парень зашел на кухню в пять утра и увидел озадачившую его картину

Фото: Yessi Frenda / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником VoNoWaR опубликовал на портале фото необычного предмета, который он увидел на кухне в своем доме. В комментариях читатели признались, что увиденное озадачило их.

Парень опубликовал снимок, на котором была запечатлена рыбья кожа, лежащая на полу. В подписи автор указал, что ни он, ни другие жители дома не покупали и не готовили рыбу. Он также добавил, что нашел кожуру в пять утра.

Позднее он опубликовал новый пост с фотографией мыши. «Продолжение истории с рыбьей шкурой. Я до сих пор не знаю, откуда она взялась. Но я также нашел этого дружка. Я знаю, что происходит в моем доме, клянусь, в нем чисто», — посетовал автор поста.

В комментариях пользователи предположили, что в доме рассказчика могли завестись крысы, которые и принесли необычную находку в дом парня. Другие же обратили внимание, что у автора публикации есть кот. По их мнению, рыбья кожа и мышь оказались в доме из-за него. Также читатели выдвинули версию о том, что сам автор публикации страдает лунатизмом. И, по их версии, это он мог принести часть рыбы домой.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как она обнаружила в книге, найденной на работе, неприятную находку. Она объяснила, что тот, кто читал ее раньше, использовал волосы как закладку.

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      Мария Большакова
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