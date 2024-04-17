Девушка раскрыла найденную на работе книгу и обнаружила в ней неприятный предмет

Пользовательница Reddit с ником VeniceVenerini опубликовала на портале фото необычной находки. В комментариях к публикации пользователи признались, что увиденное озадачило их.

На снимке, опубликованном авторшей поста, была изображена раскрытая книга, в которой лежала прядь черных волос. «Тот, кто читал эту книгу до меня, использовал волосы в качестве закладки», — подписала фото девушка.

В комментариях пользователи предположили, что владельцы книги последовали распространенной традиции. «Существует традиция, согласно которой первые состриженные волосы ребенка кладут в Библию или словарь, чтобы тот рос образованным и мудрым», — написал один из них. Авторша публикации ответила, что обнаружила книгу в рабочем кабинете, и уточнила, что она врач.

Другие комментаторы сочли находку пугающей и неприятной. Кто-то заподозрил ее предыдущего владельца в колдовстве. «Я бы просто сожгла эту книгу», «Мне было бы очень неприятно открыть книгу на работе и обнаружить в ней человеческие волосы», «Это отвратительно», — высказались они.

Ранее девушка показала на Reddit фото куриного яйца с необычной деталью. На белке обнаружилось розовое вкрапление, которое пользователи сети назвали отвратительным.