На фотографии вареного куриного яйца заметили отвратительную деталь

Пользовательница Reddit с ником Frosty_Strategy6801 показала на портале фото надкусанного вареного яйца, на котором была одна необычная деталь. В комментариях пользователи назвали ее отвратительной.

На фотографии девушка запечатлела надкусанное вареное куриное яйцо с чем-то розовым в белке. «Съела половину яйца, сваренного вкрутую, и наткнулась на что-то напоминающее кусок куриного мяса. Как это туда попало?» — подписала снимок пользовательница.

Под публикацией пользователи выдвинули собственные предположения. Один из них заявил, что в яйцо попала часть полового органа курицы — яйцевод. Авторша поста согласилась с версией, но призналась, что от этого осознания ее тошнит.

Другие предположили, что это просто сгусток крови. «Я теперь ненавижу яйца», — написал один из комментаторов. Некоторые решили, что авторше поста попалось яйцо, в котором образовалась опухоль. Комментаторы заверили пользовательницу, что новообразование не представляет опасность для того, кто его съедает. «Это довольно распространенное явление. По вкусу они как куриное мясо», — заверил один из пользователей.

Ранее парень показал на Reddit снимок своей входной двери и озадачил сеть. Замочная скважина двери была измазана клеем. Некоторые комментаторы предположили, что таким образом герою историю отомстили его соседи.