Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:56, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

На фотографии вареного куриного яйца заметили отвратительную деталь

Фото: @r/Weird

Пользовательница Reddit с ником Frosty_Strategy6801 показала на портале фото надкусанного вареного яйца, на котором была одна необычная деталь. В комментариях пользователи назвали ее отвратительной.

На фотографии девушка запечатлела надкусанное вареное куриное яйцо с чем-то розовым в белке. «Съела половину яйца, сваренного вкрутую, и наткнулась на что-то напоминающее кусок куриного мяса. Как это туда попало?» — подписала снимок пользовательница.

Под публикацией пользователи выдвинули собственные предположения. Один из них заявил, что в яйцо попала часть полового органа курицы — яйцевод. Авторша поста согласилась с версией, но призналась, что от этого осознания ее тошнит.

Другие предположили, что это просто сгусток крови. «Я теперь ненавижу яйца», — написал один из комментаторов. Некоторые решили, что авторше поста попалось яйцо, в котором образовалась опухоль. Комментаторы заверили пользовательницу, что новообразование не представляет опасность для того, кто его съедает. «Это довольно распространенное явление. По вкусу они как куриное мясо», — заверил один из пользователей.

Ранее парень показал на Reddit снимок своей входной двери и озадачил сеть. Замочная скважина двери была измазана клеем. Некоторые комментаторы предположили, что таким образом герою историю отомстили его соседи.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Цена хулиганства подростков: две семьи могут выдворить из России после того, как их дети забросали снегом Вечный огонь

      В США рассказали о провале с обучением украинских военных

      Российские военные сбили воздушную цель над белгородским селом

      В США рассказали о разработке новой стратегии для Украины

      Мадуро предрек Зеленскому судьбу «выкинутой на помойку марионетки»

      Названы последствия срыва трех попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

      Подросток снял на видео обнаженную жену брата и получил одобрение родителей

      В США заявили о нереалистичных ожиданиях Украины

      В Генштабе Чехии оценили вероятность военного конфликта с Россией

      Женщина придумала гениальный способ отомстить мужу за ненужный подарок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости