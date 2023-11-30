Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:11, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Парень показал фото входной двери и озадачил пользователей сети

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователь Reddit с ником MrRabinowitz опубликовал фото замка на входной двери. То, что читатели увидели на снимке, озадачило их.

На снимке крупным планом был изображен дверной замок с испачканной замочной скважиной. «Проснулся и обнаружил, что кто-то залил суперклеем единственную замочную скважину», — подписал он публикацию.

В комментариях озадаченные пользователи уточнили у парня, есть ли у него соседи, доставляющие какие-либо неудобства. Он ответил утвердительно и рассказал, что у него был конфликт с жителями квартиры сверху, которые вылили собачью мочу из лотка на его балкон. Читатели предположили, что они могли заклеить замочную скважин, чтобы отомстить пользователю.

Другие комментаторы решили, что кто-то пытается таким образом ограбить парня. Так, объяснили читатели, клей в замочной скважине не позволит хозяину квартиры нормально запереть ее ключом, и взломать замок будет легче. «Используйте ацетон, чтобы удалить суперклей. И свяжитесь с владельцем вашей квартиры», — посоветовал пользователь с ником UVLightOnTheInside.

Ранее парень показал на Reddit фото необычного предмета, извлеченного из его головы. Увиденное озадачило читателей. Некоторые из них пошутили, что автор поста превращается в курицу или дикобраза.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Генри Киссинджер. Ему было 100 лет: великий дипломат и бывший госсекретарь США изменил мировую политику XX века

      В Госдуме связали введение согласия мужа на аборт с разводом

      Парень показал фото входной двери и озадачил пользователей сети

      Стало известно об уничтожении ВС России первого Leopard 1A5 в зоне СВО

      В США оценили последствия возможной отправки войск на Украину

      Раскрыты последствия антироссийской политики Украины

      Израиль допустил возвращение мирных жителей на север сектора Газа

      «А немцы все это глотают» Путин заявил, что жители Германии согласны финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета

      Маск отказался голосовать за Байдена на выборах

      В России пересмотрят методику учета дохода пенсионеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости