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06:00, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Парень извлек из головы необычный предмет и озадачил пользователей сети

Фото: polkadot_photo / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ClappemCheekss опубликовал фото предмета, извлеченного из его головы. Необычная находка парня озадачила пользователей сети.

Автор публикации выложил снимок, на котором был изображен узкий продолговатый светлый предмет с темным вкраплением. Он рассказал, что вытащил это их своей головы. «У меня зачесалась голова. Я нащупал крошечную шишку в месте зуда. Я подцепил ее ногтями и вытащил нечто. Не знаю, что за чертовщина», — подписал он фотографию.

Некоторые комментаторы удивились увиденному. «Думаю, это небольшой кожный рог. У меня было пару таких», «О боже, теперь у меня чешется голова», — высказались они. Также читатели портала пошутили, что автор поста превращается в какое-либо другое существо, например, в дикобраза или курицу. «В следующий раз снимите на видео, как вытаскиваете эту штуку. И у вас будет миллиард подписчиков на YouTube», — поиронизировал один из комментаторов.

Другие же пользователи предположили, что этим предметом могли быть вросшие в кожу головы волосы или прыщ. «Похоже на вросшие волосы или сальную пробку», «Как человек, в бороде которого было несколько десятков вросших волос, [говорю, что] это 100 процентов они», «Возможно, вросший волос какое-то время рос в неправильном направлении», — написали комментаторы.

Ранее пользователь опубликовал на Reddit фото раковины и заставил посетителей портала задуматься. На белой поверхности раковины были темно-синие пятна неизвестного происхождения. Сам автор поста утверждал, что его не было дома неделю.

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      Мария Большакова
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