Парень опубликовал фото из ванной и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником TQ_Piotr опубликовал фото из ванной и озадачил пользователей. В сети вызвал недоумение снимок раковины парня.

На фото, прикрепленном к посту, изображена белая раковина с темно-синими пятнами в ней. «Меня не было дома неделю. Вернувшись, я обнаружил в раковине эти пятна. Есть идеи, откуда они?» — подписал он публикацию.

Некоторые пользователи пошутили, что автор поста заметил на раковине кровь ведьмы. Другие предложили, что это следы от синей краски для волос.

Часть комментаторов заявили, что грязь могла попасть в раковину из канализационных труб. «Похоже, из труб вылилось немного отходов. На подобной "отрыжке" я недавно поймал и свою ванную», — написал CrownOfSinn.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фото из ванной комнаты и заставил пользователей задуматься. На снимке автор поста держал накладной ноготь. Он отметил, что живет один.