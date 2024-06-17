Шор заявил об отказе Молдавии в посадке самолета с оппозиционерами

Шор обвинил Санду и Речана в запрете на посадку самолета с оппозиционерами

Глава молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале заявил, что отказ в посадке в Кишиневе пассажирскому самолету 14 июня связан с президентом страны Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.

Как рассказал Шор, аэропорт Кишинева не принял самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана, по прямому указанию Санду и Речана.

«Неважно, какую партию они представляют. Все они — граждане Молдовы», — подчеркнул Шор.

Ранее политик заявил, что оппозиция вполне способна победить на выборах президента Молдавии. По мнению Шора, Молдавия сейчас захвачена проевропейцами, которые установили там тотальный режим.