Молдавский политик Илан Шор: уверен, что Санду можно победить на выборах

Оппозиция вполне способна победить на выборах президента Молдавии. Об этом на втором съезде оппозиционного блока «Победа» заявил лидер молдавского блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор, слова которого приводит РИА Новости.

«Уверен, что Санду (действующего президента Молдавии) можно победить на выборах. Уверен, что мы это сделаем», — заключил политик.

По мнению Шора, Молдавия сейчас захвачена проевропейцами, которые установили там тотальный режим. Молдавские власти ведут борьбу против своего же народа и нарушают конституционные права граждан страны, заключил он.

Ранее стало известно, что Центризбирком Молдавии временно лишил финансирования ряд оппозиционных партий страны. Их обвинили в нарушениях, допущенных при составлении отчетов о расходах после внеочередных выборов, прошедших в мае. Эти выборы были организованы в девяти населенных пунктах на юге Молдавии.

Весной молдавские власти задумались о введении уголовной ответственности за отказ от вступления в Евросоюз. Власти будут нести ответственность, если захотят свернуть с курса евроинтеграции, поскольку он будет определен как «единственно возможный курс страны», узнал о появлении новой инициативы «Sputnik Молдова».

