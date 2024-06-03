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14:17, 3 июня 2024Бывший СССР

Оппозиционные партии Молдавии лишили финансирования

Центризбирком Молдавии лишил финансирования оппозиционные партии

Фото: Максим Топал / РИА Новости

Центризбирком Молдавии временно лишил финансирования ряд оппозиционных партий, обвинив их в нарушениях при предоставлении отчетов о расходах по итогам прошедших в мае внеочередных выборов в местные органы власти в некоторых населенных пунктах страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Так, «Партия перемен» лишилась финансирования из госбюджета сроком на два месяца. Также бюджетные средства четыре месяца не будет получать «Альтернативная сила спасения Молдовы». Кроме того, предупреждение вынесли партии «Шанс».

Внеочередные выборы проходили в девяти населенных пунктах на юге Молдавии. На них граждане страны избирали руководителей сельских администраций, а также членов местных советов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны, имеющих гражданства других стран, участвовать в выборах в Европарламент ради евроинтеграции республики. Санду добавила, что 9 июня в республике будет открыто 52 избирательных участка, 13 из которых — в Кишиневе.

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      Александр Курбатов
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