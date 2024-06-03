Санду призвала жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент

Президент Молдавии Санду призвала граждан участвовать в выборах в Европарламент

Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны, имеющих гражданства других стран, участвовать в выборах в Европарламент ради евроинтеграции республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Она обратилась ко всем жителям Молдавии, у которых есть второе гражданство любого государства Европейского союза.

«С 6 по 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент, и голосование молдаван за Европейский парламент, который поддерживает вступление Молдавии в Европейский союз, важно для всей страны», — заявила президент.

Санду добавила, что 9 июня в республике будет открыто 52 избирательных участка, 13 из которых — в Кишиневе.

Ранее в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в Европейский союз. Предполагалось, что власти будут нести ответственность, если решат свернуть с курса евроинтеграции, так как она будет провозглашена «единственно возможным курсом страны».