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14:59, 9 апреля 2024Экономика

Многодетным россиянам предложили сократить рабочую неделю

В ГД внесли законопроект о 35-часовой рабочей неделе для многодетных родителей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Многодетным россиянам предложили сократить рабочую неделю. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, он размещен в электронной базе парламента.

Документ предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Сокращенный рабочий день должен предоставляться по письменному заявлению сотрудника. По мнению авторов законопроекта, сокращение продолжительности рабочей недели с 40 до 35 часов одному из родителей многодетной семьи способствует «благоприятному и всестороннему формированию детей».

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В пояснительной записке отмечено, что воспитание несовершеннолетних детей — дополнительная нагрузка на многодетных родителей, работающих полный рабочий день. В силу нехватки времени не все родители смогут оказывать своим детям полноценную поддержку, в том числе, сопровождать в детские сады, школы и различные секции.

Ранее исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что около половины (49 процентов) россиян поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Против таких изменений графика выступили 30 процентов опрошенных. Противников предложения больше всего беспокоит ситуация с возможным уменьшением оплаты труда.

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