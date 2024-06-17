Постпред России при ООН Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу с Украиной. Он подчеркнул, что это не просто заявления, носящие декларативный характер. «В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации», — сказал он.

Небензя отметил, что такой оперативный выход на мирное урегулирование англосаксонским «спонсорам» украинской стороны был не нужен. По его словам, они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать.

«Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен», — добавил он. Небензя также отметил, что Зеленский еще в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.