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03:42, 17 июня 2024Мир

В МАГАТЭ призвали возобновить сотрудничество с КНДР

Гросси призвал сотрудничать с КНДР и отметил ее амбициозную ядерную программу
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Заявление прозвучало в интервью «Известиям».

Гросси подчеркнул, что у страны амбициозная ядерная программа. «Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Кроме того, он подчеркнул, что международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании Северной Кореи в сфере ядерного оружия.

Ранее сообщалось о беспокойстве Белого дома, что КНДР может предпринять провокационные военные действия перед выборами в США. Среди возможных способов эскалации собеседники NBC допускают, что КНДР может провести ядерные испытания.

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      Юлия Мискевич
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