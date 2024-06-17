В МАГАТЭ призвали возобновить сотрудничество с КНДР

Гросси призвал сотрудничать с КНДР и отметил ее амбициозную ядерную программу

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Заявление прозвучало в интервью «Известиям».

Гросси подчеркнул, что у страны амбициозная ядерная программа. «Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Кроме того, он подчеркнул, что международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании Северной Кореи в сфере ядерного оружия.

Ранее сообщалось о беспокойстве Белого дома, что КНДР может предпринять провокационные военные действия перед выборами в США. Среди возможных способов эскалации собеседники NBC допускают, что КНДР может провести ядерные испытания.