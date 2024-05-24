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00:01, 25 мая 2024Мир

В США допустили «октябрьский сюрприз» от России и КНДР для Трампа

NBC: КНДР может начать военные действия по просьбе России для помощи Трампу

Фото: Winfried Rothermel / Globallookpress.com

В Белом доме обеспокоены, что КНДР может предпринять провокационные военные действия перед выборами в США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Телеканал называет это «октябрьским сюрпризом».

Пхеньян может сделать это по просьбе президента России Владимира Путина, чтобы помочь в избрании Дональда Трампа, кандидата в главы государства от Республиканской партии, создав напряженность в еще одной части мира.

«Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет вести себя провокационно. Вопрос лишь в том, насколько сильно обострится ситуация», — сказал телеканалу представитель американской разведки.

Среди возможных способов эскалации собеседники NBC допускают, что КНДР может провести ядерные испытания.

Ранее Кремль заявил о подготовке визита Путина в Северную Корею. Поездка, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, находится в подготовке у соответствующих ведомств. Точная дата пока неизвестна.

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      Сергей Грехов
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