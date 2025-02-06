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07:30, 7 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о сокращении рабочей недели

Депутат Бессараб допустила переход на 36-часовую рабочую неделю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сокращение рабочей недели до 36 часов в России возможно в видимой перспективе, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен после окончания украинского конфликта.

«Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем — есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах. Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции, — объяснила политик. — Но такой график возможен для сотрудников офисов, тех, кто занят в торговле, в предоставлении услуг».

Бессараб рассказала, что на примере европейцев удалось выяснить, что при сокращении рабочей недели сотрудники начинают быстрее выполнять свои задачи, меньше отвлекаются, чтобы раньше освободиться. Эффективность не падает, а выгоды для работников заметно увеличиваются.

«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», — добавила депутат.

Ранее в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Отмечается, что для многих работающих матерей четырехдневка станет спасением.

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