В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

Депутат Авксентьева: Сокращенная рабочая неделя может повысить рождаемость в РФ

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю. Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева уверена, что сокращение поможет повысить рождаемость в стране. Ее заявление приводит Ura.ru.

По задумке парламентария, РФ следует последовать примеру других государств, где волнуются о личной жизни граждан. Авксентьева отметила, что для многих работающих матерей четырехдневка станет спасением.

Она пояснила, что в Японии надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Власти рассчитывают, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью. Депутат подчеркнула, что разумные зарубежные инициативы необходимо рассматривать и изучать их экономическую состоятельность.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили за работу четыре дня в неделю для многодетных и одиноких родителей.