Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 6 февраля 2025Россия

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

Депутат Авксентьева: Сокращенная рабочая неделя может повысить рождаемость в РФ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю. Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева уверена, что сокращение поможет повысить рождаемость в стране. Ее заявление приводит Ura.ru.

По задумке парламентария, РФ следует последовать примеру других государств, где волнуются о личной жизни граждан. Авксентьева отметила, что для многих работающих матерей четырехдневка станет спасением.

Она пояснила, что в Японии надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Власти рассчитывают, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью. Депутат подчеркнула, что разумные зарубежные инициативы необходимо рассматривать и изучать их экономическую состоятельность.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили за работу четыре дня в неделю для многодетных и одиноких родителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

      Российская промышленность приросла оборонкой

      Назван новый глава «Роскосмоса»

      Россиянин обвинял мужчину в торговле наркотиками и вымогал деньги под видом полицейского

      Автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» задержали

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше