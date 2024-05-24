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09:43, 24 мая 2024Экономика

В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин. Ее хотят уменьшить на два часа с сохранением зарплаты

В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сократить рабочую пятницу для женщин. Соответствующее обращение он направил министру труда и соцзащиты России Антону Котякову.

Инициатива предполагает уменьшение трудового дня на два часа с сохранением среднего уровня заработной платы. Меру предлагается ввести как обязательную для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний она может носить рекомендательный характер.

Новый рабочий режим позволит женщинам больше отдыхать

Чернышев указал, что, согласно данным министерства труда и социальной защиты за март 2023 года, женщины составляют 49 процентов от всей рабочей силы в России, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аналитика FinExpertiza показала, что в первом квартале прошлого года продолжительность рабочей недели достигла максимума за десятилетие — 38 часов 30 минут. По слов вице-спикера Госдумы, это произошло в основном за счет увеличения экономической активности женщин.

Чернышев отметил, что при этом женщины продолжают выполнять множество домашних обязанностей и ухаживать за детьми — на это уходит порядка шести часов в день.

Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала «Если быть точным» (март 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 триллиона рублей

Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Парламентарий полагает, что инициатива, если ее примут, даст женщинам более полноценный отдых в выходные дни и возможность качественно проводить время с семьей, что скажется на повышении рождаемости в России.

Ранее в России предложили сократить рабочую неделю многодетным россиянам

В начале апреля группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели для многодетных россиян.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Документ предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс России. Сокращенный рабочий день должен предоставляться по письменному заявлению сотрудника. По мнению авторов законопроекта, сокращение продолжительности рабочей недели с 40 до 35 часов одному из родителей в многодетной семье способствует «благоприятному и всестороннему формированию детей».

В пояснительной записке отмечается, что воспитание несовершеннолетних детей — дополнительная нагрузка на многодетных родителей, работающих полный рабочий день. В силу нехватки времени не все родители могут оказывать своим детям полноценную поддержку, в том числе сопровождать в детские сады, школы и секции.

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При этом депутат Госдумы Нина Останина отметила, что сокращение рабочей недели для многодетных родителей на пять часов может быть полезно только в том случае, если это не повлияет на размер оплаты труда.

Она также обратила внимание на необходимость учесть интересы работодателя при решении подобных вопросов. «Это палка о двух концах. Если работодателя обяжут сокращать рабочие часы, он просто не станет нанимать многодетных. Так что подобная инициатива вызывает сомнения», — заключила Останина.

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