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21:31, 16 июня 2024Бывший СССР

Киевские подростки забрызгали газом темнокожего американского дипломата

В Киеве подростки забрызгали газом темнокожего сотрудника посольства США

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Трое 13-летних подростков забрызгали газом темнокожего сотрудника службы безопасности посольства США возле магазина в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что школьники атаковали мужчину 1997 года рождения «из хулиганских побуждений». По данному факту возбуждено уголовное дело, материалы переданы в ювенальную службу.

Ранее украинский военный жестоко расправился с подростком на фуникулере в Киеве. Перед этим он спрашивал, готов ли несовершеннолетний «отдать долг родине».

До того подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что около 30 несовершеннолетних были отправлены в Артемовск (украинское название — Бахмут) для участия в боевых действиях.

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      Евгений Силаев
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