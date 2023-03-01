В ЛНР заявили об отправленных Киевом на фронт подростках

Марочко заявил, что Киев отправил в Артемовск подростков для участия в боевых действиях

Около 30 несовершеннолетних были отправлены в Артемовск (украинское название — Бахмут) для участия в боевых действиях. О пополнении батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигшими совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий», — заявил он.

По его словам, многие из прибывших несовершеннолетних участвовали в молодежном движении националистов. Кроме того, они обучались в детских лагерях, которые направлены на «экстремистскую и террористическую деятельность», добавил Марочко.

21 февраля он заявил о переброске в район Артемовска военных украинского батальона «Айдар». Как утверждает Марочко, военнослужащие ВСУ были отправлены для деблокировки путей сообщения между городом и Часовым Яром. Как предполагалось, военные «Айдара» также должны сдерживать позиции и не допускать дезертирства среди мобилизованных украинских бойцов.