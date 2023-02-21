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09:23, 21 февраля 2023Бывший СССР

В район Артемовска перебросили бойцов «Айдара»

Офицер Марочко сообщил о переброске в район Артемовска бойцов батальона ВСУ «Айдар»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Артемовска (украинское название — Бахмут) военнослужащих батальона ВСУ «Айдар». Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, бойцов «Айдара» отправили туда для деблокировки путей сообщения между Артемовском и городом Часов Яр. Предполагается, что в их задачи также входит сдерживание позиций и недопущение дезертирства среди мобилизованных украинских военных.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ готовятся к обороне Часова Яра. Он уточнил, что украинские войска перебрасывают туда подкрепления, минируют подходы к своим позициям и возводят фортификационные сооружения около населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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