Офицер Марочко сообщил о переброске в район Артемовска бойцов батальона ВСУ «Айдар»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Артемовска (украинское название — Бахмут) военнослужащих батальона ВСУ «Айдар». Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, бойцов «Айдара» отправили туда для деблокировки путей сообщения между Артемовском и городом Часов Яр. Предполагается, что в их задачи также входит сдерживание позиций и недопущение дезертирства среди мобилизованных украинских военных.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ готовятся к обороне Часова Яра. Он уточнил, что украинские войска перебрасывают туда подкрепления, минируют подходы к своим позициям и возводят фортификационные сооружения около населенного пункта.