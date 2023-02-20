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08:14, 20 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне Часова Яра вблизи Артемовска

Офицер Марочко заявил, что ВСУ готовятся к обороне Часова Яра вблизи Артемовска

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепления, минируют подходы к своим позициям и строят фортификационные сооружения около Часова Яра вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). О подготовке к обороне заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — сообщил он.

Как утверждает Марочко, юго-восточнее Часова Яра украинская армия дистанционно минирует лесистую местность запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток».

18 февраля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Артемовске пока не видят признаков отвода военных ВСУ. Также, по его словам, позиции российских сил в районе города улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр. Это позволит перерезать украинским бойцам пути снабжения на этом участке.

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Кристина Есикова
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