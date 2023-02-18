В ДНР не увидели признаков отвода украинских войск из Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что признаков отвода украинских войск из Артемовска нет

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) пока не видят признаков отвода украинских войск. Его цитирует РИА Новости.

«Пока не фиксируется отвода войск. Не фиксируется, что бросаются позиции. Каждая позиция ребятам достается с боем», — заявил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что позиции российских военных в районе Артемовска улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр. Это позволит перерезать Вооруженным силам Украины (ВСУ) пути снабжения на этом участке.

По словам советника Пушилина Яна Гагина, недавно стало известно, что украинские войска эвакуировали командование группировки из Артемовска. При этом ВСУ пытаются перебросить в город подкрепление.