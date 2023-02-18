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14:49, 18 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об эвакуации командования группировки из Артемовска

Советник главы ДНР заявил, что ВСУ эвакуировали командование группировки из Артемовска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуировали командование группировки войск из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По словам Гагина, несколько дней назад украинские войска вывели из города все командование. «При такой активизации наступления группы "Вагнер" группировка украинских войск в Артемовске обречена. Это вопрос времени», — заявил он.

Советник главы республики также отметил, что Киев пытается перебросить в Артемовск дополнительные подразделения и вооружение, но эти попытки пресекает российская артиллерия.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что снабжение украинских войск в Артемовске практически заблокировано. Населенный пункт, по его словам, оказался в оперативном окружении российских сил.

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Алевтина Запольская
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