Пьяный украинский военный расправился с подростком в Киеве

Друзья убитого в Киеве подростка поделились подробностями произошедшего

Украинский военный жестоко расправился с подростком на фуникулере в Киеве. Перед этим он спрашивал, готов ли несовершеннолетний «отдать долг родине», сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Подробностями произошедшего поделились друзья подростка Максима. Они рассказали, что сотрудник Управления государственной охраны Украины (УДО) с «очень сильным перегаром» в вагоне приставал к людям, в частности, к самому подростку с вопросом, «готов ли он отдать долг родине».

На это молодой человек ответил, что «готов, когда придет время». На что военный заявил, чтобы тот выходил из вагона, чтобы показать, как он будет отдавать долг. Когда вагон остановился, сотрудник УДО схватил подростка и кинул со всей силы в стекло, из-за чего тот пробил его головой, рассказали друзья несовершеннолетнего. Подросток не выжил, порезав о разбитое стекло горло.

Инцидент произошел 7 апреля. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, он не признал вину.

Ранее в Челябинске участник специальной военной операции (СВО) расправился с бывшей женой. Это произошло после того, как 23 февраля мужчина долго не мог попасть домой, куда его не пускала супруга.