Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 29 апреля 2024Бывший СССР

Пьяный украинский военный расправился с подростком в Киеве

Друзья убитого в Киеве подростка поделились подробностями произошедшего

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Украинский военный жестоко расправился с подростком на фуникулере в Киеве. Перед этим он спрашивал, готов ли несовершеннолетний «отдать долг родине», сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Подробностями произошедшего поделились друзья подростка Максима. Они рассказали, что сотрудник Управления государственной охраны Украины (УДО) с «очень сильным перегаром» в вагоне приставал к людям, в частности, к самому подростку с вопросом, «готов ли он отдать долг родине».

На это молодой человек ответил, что «готов, когда придет время». На что военный заявил, чтобы тот выходил из вагона, чтобы показать, как он будет отдавать долг. Когда вагон остановился, сотрудник УДО схватил подростка и кинул со всей силы в стекло, из-за чего тот пробил его головой, рассказали друзья несовершеннолетнего. Подросток не выжил, порезав о разбитое стекло горло.

Инцидент произошел 7 апреля. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, он не признал вину.

Ранее в Челябинске участник специальной военной операции (СВО) расправился с бывшей женой. Это произошло после того, как 23 февраля мужчина долго не мог попасть домой, куда его не пускала супруга.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      В парламенте Грузии произошла потасовка

      Ефимова оценила смену тренера московского «Спартака»

      Появились данные о состоянии Куклачева после инфаркта

      Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и разозлила фанатов

      В НАТО заявили о необходимости приоритетной передачи оружия Украине

      В Германии потребовали установить халифат

      Захарова осудила двухсуточный допрос молдаван на границе с Литвой

      Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

      «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше