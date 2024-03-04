В России участник СВО расправился с бывшей женой из-за одного ее поступка

Участник СВО из Челябинска расправился с не впустившей его домой бывшей женой

В Челябинске участник специальной военной операции (СВО) расправился с бывшей женой. Женщина заперлась в квартире и не впускала бойца домой, сообщает сетевое издание «Челябинск Онлайн».

По словам одной из знакомых мужчины, он плохо контролирует себя, когда выпьет. После того, как участник СВО в компании друзей два дня отмечал 23 Февраля, он не смог попасть в свою квартиру. Соседка предположила, что бывшая жена оказалась там, потому что хотела поздравить горожанина с праздником.

Участник спецоперации около часа пытался попасть домой. Вскоре после того, как это ему удалось, соседи проснулись от сдавленного женского крика. Когда прибывшие на место полицейские вскрыли входную дверь, им оставалось только констатировать смерть женщины.

Соседи пояснили, что еще в браке жена часто уходила из дома из-за устраиваемых мужем гулянок. Поведение ее мужа не изменилось ни после рождения сына, ни после службы мужчины в зоне проведения СВО, заявили они.

Ранее в Челябинске получивший помилование участник СВО стал преследовать бывшую жену. Мужчина попал в колонию из-за насилия над женщиной и после получения свободы решил восстановить отношения. Его бывшая жена заявила, что после возвращения участника спецоперации была изнасилована им.

