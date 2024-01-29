Осужденный за насилие над женой россиянин получил свободу из-за СВО и отыскал ее

Помилованный за участие в СВО челябинец вернулся и стал преследовать бывшую жену

Помилованный за участие в специальной военной операции (СВО) житель Челябинска вернулся в город и стал преследовать бывшую жену. Об этом сама россиянка рассказала сетевому изданию «74.ру».

Женщина описывает экс-супруга как «натурального маньяка», который «любит все контролировать» и склонен к проявлению агрессии. В 2019 году он сильно избил беременную жену, заставил ее остричь волосы и угрожал расправой. За свои действия он получил 6,5 года колонии.

В марте 2023 года россиянин отправился на СВО и в конце ноября вернулся в Челябинск. За это время бывшая жена пыталась прервать связь с ним и переехала, но в колонию приходили документы о ее перемещениях. «Он пришел в конце ноября, с детьми уси-пуси, подарки обещал», — рассказала женщина и заявила, что уже после возвращения бывший муж надругался над ней. «Надо было заявление на изнасилование писать», — добавила россиянка.

Бывший заключенный в разговоре с корреспондентом издания подтвердил свое возвращение в город. Обвинения в свой адрес он отверг, назвав бывшую жену алкоголичкой, и показал журналистам видео, на котором женщина оскорбляет его и его мать.

Ранее во Владивосток вернулся помилованный за участие в СВО житель региона, приговоренный к 24 годам колонии за расправу над своей знакомой. Муж этой женщины опасается, что получивший свободу россиянин может снова пойти на преступление.