Муж изнасилованной россиянки отреагировал на возвращение преступника с СВО

Муж изнасилованной россиянки заявил, что боится ухода Повилайко на спецоперацию

Георгий Повилайко, получивший 24 года колонии за изнасилование и расправу над Анной Кошулько, ушел на фронт после года в тюрьме, после чего вернулся со спецоперации (СВО). Ее муж Александр боится, что освободившийся злоумышленник снова совершит преступление, окажется в тюрьме, откуда попадет на СВО, пишет «Газета.ru».

Он пояснил, что, когда Повилайко находился в колонии, он мог обратиться во ФСИН, чтобы узнать о его перемещениях. После того как преступник ушел на СВО, ФСИН сняла с себя ответственность, а военнослужащие ему не сообщают никаких подробностей.

«Просто дурдом творится. Человеку дали 24 года, он всего лишь год отсидел, ему еще сидеть. Все, что мы подавали на каждого ребенка по 2 млн рублей, все моральные, материальные компенсации — с него взять ничего не можем, потому что судебные приставы не могут ничего решить. Он ничего не платит», — сказал Александр.

Мужчина пояснил, что беспокоится не за себя, а о том, что Повилайко может найти себе следующую жертву.

В августе 2021 года Повилайко расправился над 37-летней Анной Кошулько, предварительно изнасиловав ее. После этого мужчина катался на автомобиле женщины по городу и купался с друзьями в море. 23 января 2024 года стало известно, что он вернулся домой через три месяца, проведенных на специальной военной операции. Отмечается, что мужчина подписал контракт с Вооруженными силами России после года в колонии.