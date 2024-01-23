Получивший 24 года колонии насильник вернулся домой через три месяца на СВО
Во Владивостоке получивший 24 года колонии Георгий Повилайко вернулся домой через три месяца, проведенных на специальной военной операции (СВО). В зоне боевых действий мужчина, признанный виновным в расправе и изнасиловании, провел три месяца, сообщает Telegram-канал News.vl.
Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами России после года в колонии. Однако спустя три месяца приговоренный к 24-летнему сроку насильник вернулся домой с СВО.
Подписчик сообщил каналу, что после возвращения бывший заключенный «ходит пальцы гнет». Он посчитал возвращение горожанина преждевременным, и напомнил, что заключенные подписывают полугодичный контракт. «Может, ранение, конечно», — добавил собеседник канала.
В августе 2021 года Повилайко расправился над 37-летней Анной Кошулько, предварительно изнасиловав ее. После этого мужчина катался на автомобиле женщины по городу и купался с друзьями на море.
Ранее в Волгоградской области не вернулся домой житель региона, осужденный за серию жестоких расправ, совершенных в 2013-2014 годах. Он был приговорен к 21 году колонии строгого режима. Родственники ушедшего на СВО мужчины сообщили, что его тело долго не могли опознать. Мужчину похоронили на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.