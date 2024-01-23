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11:27, 23 января 2024Россия

Получивший 24 года колонии насильник вернулся домой через три месяца на СВО

Во Владивостоке приговоренный к 24-летнему сроку насильник вернулся домой с СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во Владивостоке получивший 24 года колонии Георгий Повилайко вернулся домой через три месяца, проведенных на специальной военной операции (СВО). В зоне боевых действий мужчина, признанный виновным в расправе и изнасиловании, провел три месяца, сообщает Telegram-канал News.vl.

Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами России после года в колонии. Однако спустя три месяца приговоренный к 24-летнему сроку насильник вернулся домой с СВО.

Подписчик сообщил каналу, что после возвращения бывший заключенный «ходит пальцы гнет». Он посчитал возвращение горожанина преждевременным, и напомнил, что заключенные подписывают полугодичный контракт. «Может, ранение, конечно», — добавил собеседник канала.

В августе 2021 года Повилайко расправился над 37-летней Анной Кошулько, предварительно изнасиловав ее. После этого мужчина катался на автомобиле женщины по городу и купался с друзьями на море.

Ранее в Волгоградской области не вернулся домой житель региона, осужденный за серию жестоких расправ, совершенных в 2013-2014 годах. Он был приговорен к 21 году колонии строгого режима. Родственники ушедшего на СВО мужчины сообщили, что его тело долго не могли опознать. Мужчину похоронили на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.

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      Алан Босиков
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