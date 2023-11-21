Приговоренный к 24 годам за расправу над россиянкой отсидел год и ушел на СВО

Приговоренный к 24 годам насильник из Владивостока отсидел год и ушел на СВО

Житель Владивостока Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам лишения свободы за жестокую расправу над 37-летней Анной Кошулько, отправился в зону специальной военной операции, отсидев в колонии один год. Об этом пишет Baza в Telegram.

По словам мужа россиянки, Александра, в августе 2021 года он ушел на работу в ночную смену. В семь утра Кошулько спустилась к гаражу, чтобы также отправиться к себе в офис, однако днем ее коллеги сообщили, что та не появлялась. При этом мать женщины видела, как ее дочь вывела машину, после чего автомобиль пропал. Как рассказал Александр Кошулько, позже он обнаружил супругу без признаков жизни в их гараже. Женщина лежала на животе без нижнего белья. Мужчина подчеркнул, что его жена пыталась оказать преступнику сопротивление.

Он перевернул ее, обездвижил, снял нижнее белье и изнасиловал. Затем перевернул ее на живот и снова изнасиловал, но уже анально. Аня царапалась. После этого Повилайко ее задушил Александр Кошулько

После расправы над своей жертвой насильник покатался на ее машине по городу, выпил и отправился с друзьями купаться на море. Его задержали на выезде из города. По решению суда, который длился больше года, Повилайко приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Однако он не отсидел и года — несколько дней назад родные Анны Кошулько получили письмо, что насильник был условно-досрочно освобожден в связи с его отправкой на спецоперацию.

При этом ранее Повилайко уже был судим за грабеж с насилием и кражу. «Если выживет — после года вернется героем СВО. Должен был 24 года отсидеть, а он через полгода может вернуться», — сказал супруг россиянки.

У Анны Кошулько остались двое детей от предыдущего брака. По словам ее мужа, суд присудил ему и каждому ребенку по два миллиона рублей компенсации, однако Повилайко ничего не выплатил. Александр считает, что этих денег они уже не увидят. Мужчина добавил, что собирается обращаться к министру обороны России Сергею Шойгу и в Генеральную прокуратуру.

За последние дни сразу несколько случаев отправки в зону СВО осужденных до этого преступников вызвали общественный резонанс. Так, в Ярославле домой вернулся участник расправившейся с детьми банды сатанистов, который должен был отбывать наказание до 2030 года. Мужчина получил помилование.

Кроме того, свободу получил осужденный за расправу над девушкой Владислав Канюс. Он шесть часов издевался над женщиной в своей квартире, а полиция игнорировала звонки соседей. На теле россиянки насчитали более 100 гематом, ран и различных травм и ушибов.

Позднее также стало известно о помиловании бывшего оперативника Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию расправы над журналисткой Анной Политковской.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возникший резонанс, заявил, что заключенные, которые были осуждены по тяжким статьям, могут претендовать на амнистию за участие в специальной военной операции, так как они «искупают преступление кровью на поле боя».