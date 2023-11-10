«Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

Песков: осужденных могут помиловать, если они искупят свою вину в зоне СВО

Заключенные, которые были осуждены по тяжким статьям, могут претендовать на амнистию за участие в специальной военной операции (СВО), так как они «искупают преступление кровью на поле боя». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о помиловании жителя Кемерово Владислава Канюса, расправившегося со своей бывшей девушкой Верой Пехтелевой. Комментарий пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.

Песков пояснил, что у преступников есть два пути. По одному из них заключенный должен дождаться решений соответствующих комиссий разного уровня, вплоть до федерального. Затем, как отметил Песков, документы направляются президенту России.

Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами Дмитрий Песков, представитель Кремля

В Кремле отказались детально обсуждать амнистию мучителя студентки Веры Пехтелевой

Прокуратура Ростовской области 9 ноября в ответ на запрос отца жительницы Кемеровской области Евгения Пехтелева объявила, что ее мучитель получил право выйти на свободу после участия в спецоперации.

Представитель Кремля Песков предпочел подробно не останавливаться на разборе данной ситуации.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Канюс на протяжении шести часов избивал девушку в закрытой квартире, а затем расправился с ней

Молодые люди состояли в романтических отношениях, однако позднее расстались. Когда Пехтелева приехала к Канюсу домой, чтобы забрать вещи, тот начал ее избивать, затем изнасиловал и задушил. Всего на теле девушки были обнаружены десятки повреждений. Соседи слышавшие крики, неоднократно звонили в полицию, но их звонки игнорировали.

В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью. Преступник вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Суд также назначил условные сроки пятерым сотрудникам полиции, не приехавшим после вызова соседей. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека.