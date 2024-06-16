В России одобрили новые рекомендации по проведению абортов

Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению медицинского аборта

Минздрав РФ одобрил новые клинические рекомендации по проведению аборта. Они, в частности, содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, во время которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение.

Соответствующий документ был опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций ведомства.

В рекомендациях также подчеркивается, что аборт является небезопасной процедурой с риском разных осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, также возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечается, в случае, если женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила свое решение при приеме первых таблеток, ей нужно срочно обратиться ко врачу. Специалист выполнит УЗИ и при наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности.

Также пациентка должна знать, что препараты могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка.

В апреле стало известно, что в России за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч женщин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко

Еще в 2023 году региональные власти начали ограничивать репродуктивные права женщин, вводя штрафы за склонение к абортам и запрещая аборты в частных клиниках. Борьбу с абортами, рассматривая их как препятствие к повышению рождаемости, начали и на федеральном уровне.