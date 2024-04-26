Глава Минздрава назвал число отказавшихся от аборта за год женщин в России

Глава Минздрава Мурашко: в 2023 году от аборта отказались 46 тысяч женщин

В России за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч женщин, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей при парламенте. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня 46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о тех вариантах поддержки для (…) женщины в стадии репродуктивного выбора», — сказал министр.

Еще в 2023 году региональные власти начали ограничивать репродуктивные права женщин, вводя штрафы за склонение к абортам и запрещая аборты в частных клиниках. Борьбу с абортами, рассматривая их как препятствие к повышению рождаемости, начали и на федеральном уровне. В декабре в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке изначально указывали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость. Впоследствии комитет нижней палаты парламента выступил против соответствующей инициативы.

Ситуацию изменила прямая линия президента Владимира Путина. На ней глава государства предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России и напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы. После этого заявления власти регионов России начали пересматривать позицию по запрету абортов в сторону смягчения введенных ограничений.

Тем временем в России, согласно прогнозам, в 2024 году родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В течение ближайших трех лет в стране рождаемость будет снижаться. Путин, объясняя снижение рождаемости в России, заявлял, что такая ситуация связана с социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет.