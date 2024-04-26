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13:26, 26 апреля 2024Россия

Глава Минздрава назвал число отказавшихся от аборта за год женщин в России

Глава Минздрава Мурашко: в 2023 году от аборта отказались 46 тысяч женщин

Фото: Juan Encalada / Unsplash

В России за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч женщин, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей при парламенте. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня 46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о тех вариантах поддержки для (…) женщины в стадии репродуктивного выбора», — сказал министр.

Еще в 2023 году региональные власти начали ограничивать репродуктивные права женщин, вводя штрафы за склонение к абортам и запрещая аборты в частных клиниках. Борьбу с абортами, рассматривая их как препятствие к повышению рождаемости, начали и на федеральном уровне. В декабре в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке изначально указывали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость. Впоследствии комитет нижней палаты парламента выступил против соответствующей инициативы.

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Ситуацию изменила прямая линия президента Владимира Путина. На ней глава государства предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России и напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы. После этого заявления власти регионов России начали пересматривать позицию по запрету абортов в сторону смягчения введенных ограничений.

Тем временем в России, согласно прогнозам, в 2024 году родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В течение ближайших трех лет в стране рождаемость будет снижаться. Путин, объясняя снижение рождаемости в России, заявлял, что такая ситуация связана с социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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