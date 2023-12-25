«Известия»: в регионах России начали пересматривать позицию по запрету абортов

Власти ряда российских регионов начали пересматривать свою позицию касательно запрета абортов после прямой линии президента России Владимира Путина, выяснили «Известия».

Отрицать рекомендацию, которая запрещает аборты в частных клиниках, начали в Челябинской области. В Минздраве российского региона заявили, что ограничений на проведение абортов в регионе не вводили, хотя в местных СМИ осенью 2023 года появлялись сообщения об этом.

«Вся работа направлена на информирование беременных о мерах социальной поддержки, выявление факторов, которые влияют на репродуктивный выбор пациенток, профилактику абортов», — заверили в регионе.

Инициативу по запрету абортов в Нижегородской области, чье заксобрание в день прямой линии внесло в Госдуму соответствующий законопроект, в регионе начали связывать с претензиями к качеству процедуры в частных клиниках. Чиновники уверены, что там отсутствует «строгий контроль».

Документ не может рассматриваться как ущемление прав женщин, заявили нижегородские власти, отметив, что проект «разработан в целях снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности, сохранения репродуктивной функции женщины». Такие причины действительно содержались в обосновании поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан», но стали на втором и третьем местах.

Пересматривать позицию по абортам регионы начали после прямой линии Путина. На ней глава государства предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России и напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы.

13 декабря в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке изначально указывали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость. Впоследствии комитет нижней палаты парламента выступил против соответствующей инициативы.