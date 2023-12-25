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08:15, 25 декабря 2023Россия

В регионах России начали пересматривать позицию по запрету абортов

«Известия»: в регионах России начали пересматривать позицию по запрету абортов

Фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press

Власти ряда российских регионов начали пересматривать свою позицию касательно запрета абортов после прямой линии президента России Владимира Путина, выяснили «Известия».

Отрицать рекомендацию, которая запрещает аборты в частных клиниках, начали в Челябинской области. В Минздраве российского региона заявили, что ограничений на проведение абортов в регионе не вводили, хотя в местных СМИ осенью 2023 года появлялись сообщения об этом.

«Вся работа направлена на информирование беременных о мерах социальной поддержки, выявление факторов, которые влияют на репродуктивный выбор пациенток, профилактику абортов», — заверили в регионе.

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Инициативу по запрету абортов в Нижегородской области, чье заксобрание в день прямой линии внесло в Госдуму соответствующий законопроект, в регионе начали связывать с претензиями к качеству процедуры в частных клиниках. Чиновники уверены, что там отсутствует «строгий контроль».

Документ не может рассматриваться как ущемление прав женщин, заявили нижегородские власти, отметив, что проект «разработан в целях снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности, сохранения репродуктивной функции женщины». Такие причины действительно содержались в обосновании поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан», но стали на втором и третьем местах.

Пересматривать позицию по абортам регионы начали после прямой линии Путина. На ней глава государства предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России и напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы.

13 декабря в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке изначально указывали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость. Впоследствии комитет нижней палаты парламента выступил против соответствующей инициативы.

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      Анастасия Шейкина
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