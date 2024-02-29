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12:48, 29 февраля 2024Россия

Путин порассуждал о причинах снижения рождаемости в России

Путин: снижение рождаемости в России связано с общемировыми факторами

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Снижение рождаемости в России и других странах связано с общемировыми факторами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Да, сегодня Россия и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Демографы утверждают, что этот вызов связан с общемировыми социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями», — сказал глава государства.

Он поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет, добавив, что регионы России с низкой рождаемостью получат по 75 миллиардов рублей на расширение мер поддержки семей. По мнению Путина, в стране нормой должна стать большая многодетная семья.

В январе Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи в России. Теперь многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Статус такой семьи устанавливается бессрочно.

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      Анастасия Шейкина
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