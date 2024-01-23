Путин закрепил статус многодетной семьи

Путин подписал указ о закреплении статуса многодетной семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Статус такой семьи устанавливается бессрочно. Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляется до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года. Во втором случае необходимо, чтобы ребенок учился в образовательном учреждении по очной форме обучения.

В России многодетным семьям будут положены выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение женщинам пенсии по старости. Помимо этого, государство даст членам многодетных семей право на бесплатное посещение музеев, парков и других культурных мероприятий на всей территории страны вне зависимости от места проживания, а также возможность дополнительного образования для родителей детей для их трудоустройства.

Глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения, который подтверждает статус многодетной семьи, и обеспечить ведение базы данных о семьях с тремя и более детьми.

Ранее Путин заявлял, что рад установлению в России моды на многодетность. Глава государства также объявил 2024 год в стране Годом семьи.