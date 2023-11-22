Путин объявил 2024 год в России годом семьи

Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России годом семьи

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент до 27 декабря поручил Правительству сформировать оргкомитет для проведения Года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования необходимых для этого мероприятий.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначат вице-премьера Татьяну Голикову. Указ главы государства вступает в силу в день его подписания, 22 ноября.

2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника, 2022 — Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. В 2021 году был Год науки и технологий, 2020-м — Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне