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15:06, 22 ноября 2023Россия

Путин объявил 2024 год в России годом семьи

Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России годом семьи

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент до 27 декабря поручил Правительству сформировать оргкомитет для проведения Года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования необходимых для этого мероприятий.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначат вице-премьера Татьяну Голикову. Указ главы государства вступает в силу в день его подписания, 22 ноября.

2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника, 2022 — Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. В 2021 году был Год науки и технологий, 2020-м — Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

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      Анастасия Шейкина
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