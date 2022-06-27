Путин объявил 2023 год в России годом педагога и наставника

Президент России Путин объявил 2023 год в стране годом педагога и наставника

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год в стране Годом педагога и наставника. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в течение трех месяцев правительству необходимо образовать организационный комитет по проведению в стране года педагога и наставника, а также утвердить его состав.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 27 июня.

В октябре 2021 года стало известно, что глава государства Владимир Путин поручил подготовить документ, в соответствии с которым 2023 год в России объявят Годом педагога и наставника.