В России 2023 год объявили годом педагога и наставника

Президент Путин: 2023 год в России будет объявлен годом педагога и наставника

Президент России Владимир Путин поручил подготовить документ, в соответствии с которым 2023 год в России объявят Годом педагога и наставника. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам встречи с общественностью, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется что документ должен быть подготовлен к 15 июня 2022 года.

Глава государства также поручил кабинету министров до 15 ноября следующего года разработать и утвердить план мероприятий по празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

Ранее стало известно, что в нескольких российских регионах проведут эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда учителей. Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко считает, что цель такого нововведения — устранить дисбаланс в оплате одной и той же работы.