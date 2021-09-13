В Госдуме поддержали эксперимент с зарплатами учителей

Оплата труда учителей — вопрос болезненный, много лет нерешаемый, и, наконец, правительство предложило пилотный проект. Так председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил проведение эксперимента по внедрению новой системы оплаты в нескольких российских регионах. По его словам, на этом останавливаться не стоит. В беседе с «Лентой.ру» Нилов озвучил несколько предложений, которые, по его мнению, помогут увеличить доходы сотрудников бюджетной сферы.

Ранее стало известно, что в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии пройдет эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда учителей. Зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко заявил, что цель нововведения — устранить дисбаланс в оплате одной и той же работы.

Реформа предполагает сохранение прежней структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат. При этом правительство будет предоставлять регионам дополнительные расчеты. Кабмин разработает порядок определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», а также два перечня — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. Размер зарплат учителей будет формироваться на основе этих вводных.

Кроме того, регионы смогут сами назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения — назначать надбавки сотрудникам за счет получаемых доходов, если они есть. В проекте постановления особо подчеркивается, что в ходе эксперимента оклады и выплаты не могут стать ниже прежних, которые учителя имели ранее. Но при условии, что не изменятся объем работы и основания для выплат.

Этого мало

Ярослав Нилов поддержал проводимую реформу, поскольку вопрос оплаты труда педагогов, по его мнению, давно перезрел. Однако, уточнил председатель профильного комитета Госдумы, для решения проблемы проводимого эксперимента мало.

У правительства есть право устанавливать нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми можно регулировать отраслевые заработные платы. Этот вопрос болезненный, много лет не решаемый, и, наконец, правительство спустя год определилось и предложило пилотный проект. Конечно, я всеми руками за. Но, считаю, что этого мало. Во-первых, в трудовом кодексе нужно жестко зафиксировать, что это не право правительства, а обязанность. И такой законопроект мы внесли. Во-вторых, должна измениться структура заработной платы во всей бюджетной сфере: 70 процентов оклад и 30 стимулирующие выплаты. А не наоборот, как это сейчас. председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Он объяснил, что реформа не позволит снижать заработные платы там, где это невозможно. В отдельных случаях она поможет поднять доходы сотрудников сферы образования. «Это хоть какие-то позитивные шаги. Для тех, у кого заработная плата сверхнизкая, это существенно, поскольку она, очевидно, вырастет. Другой вопрос в том, что заработные платы в этой сфере все равно надо повышать. Разговор ведется давно, профсоюзы бьют тревогу, происходит отток специалистов, новые не идут, и все почему? Потому что низкие заработные платы», — высказался политик.

Разработка новой системы оплаты труда российских учителей началась в 2020 году, когда после ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распорядился, чтобы четыре министерства подготовили предложения по совершенствованию этого механизма. В Минпросвещения тогда заявили, что цель реформы заключается в том, чтобы повысить прозрачность выплат.

Сама по себе идея единой системы оплаты труда учителей не нова. В 2008 году принятие решений о системе оплаты труда и размеров ставок было возложено на образовательные организации. Однако это привело к «многообразию моделей оплаты, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложности расчета».