Российская чиновница призвала повысить зарплаты учителям-мужчинам и объяснилась

Министр образования Прикамья Раиса Кассина назвала шуткой свое предложение платить учителям-мужчинам больше, чем женщинам. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Она выступила за то, чтобы мужчин в российских школах было больше, так как они воспитывают детей иначе.

«В наше время, когда не во всех семьях есть отцы, очень важно наличие мужчин-преподавателей в школах. Конечно, я проговорила фразу о том, что им нужно платить больше, полушутя, но доля правды в этой фразе есть», — отметила чиновница.

До этого Кассина заявляла, что мужчины воспитывают детей «уже просто тем, что ходят по коридору», передает ProPerm.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата московского учителя составляет 117 тысяч рублей. По словам главы столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, кадрового дефицита в школах давно уже нет. Минимальная зарплата учителя при условии работы с полной нагрузкой — 78 тысяч рублей, подчеркнул он.