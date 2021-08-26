Зарплата московских учителей оказалась больше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата московского учителя составляет 117 тысяч рублей. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Он заявил, что кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. «В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей», — подчеркнул Молотков.

Он добавил, что как только зарплаты в Москве стали больше, увеличился поток педагогов из регионов, которые оказались готовы переезжать в столицу.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Вместе с тем глава государства призвал исходить из имеющихся бюджетных возможностей. «Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы», — отметил он.

В апреле депутат Госдумы Сергей Миронов назвал способ повысить уровень жизни учителей. По его словам, для этого нужно приравнять их к госслужащим по уровню доходов и льгот.